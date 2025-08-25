Tensión vecinal durante la tala de dos árboles en Martínez de Velasco

LEER MÁS La nueva urbanización del Polígono de las Harineras contará con 420 nuevos árboles

La concentración convocada este lunes contra la tala de un cedro en la avenida Martínez de Velasco ha desembocado en una tensa protesta por la tala de dos plátanos de sombra en el cruce con la avenida Juan XXIII. La convocatoria inicial que contaba con los permisos pertinentes comenzaba de manera pacífica con la participación de un centenar de vecinos que protestaban por miedo a la desaparición de un cedro singular junto a la pista de baloncesto de la Martínez de Velasco. Inmaculada Campodarve, miembro de la Junta de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Encarnación, ha explicado que una hora antes la alcaldesa y varios concejales habían acudido a la zona y habían explicado, junto con el jefe de obra, que este ejemplar no se iba a talar.

La concentración bajo el cedro sí contaba con permisos. | Onda Cero Huesca

A pesar de la información recibida, la indignación ha ido crecido debidoa las tareas de tala de dos de los siete plátanos de gran porte que tenía lugar a escasos metros, en el cruce de Juan XXIII y Martínez de Velasco. Mientras los operarios realizaban la tala, el ambiente se ha ido caldeando y unos 300 vecinos han cortado durante una hora el tráfico de la avenida con gritos como "¡No a la tala!", y "¡Lorena, dimisión"! Tras la caída de una gran rama de un árbol, un grupo de vecinos ha querido romper el cordón policial generándose una situación muy tensa, tras la que una mujer era detenida por agresión a un Policía Nacional de paisano.la marcha ha sido cortada por un cordón de la Policía Local que se encontraba en la zona, que ha pedido refuerzos a la Policía Nacional y también han participado agentes de la Policía Adscrita.

El corte de Martínez de Velasco ha obligado a desviar el tráfico por la calle Fuente del Ibón, y se ha generado una larga fila de vehículos en la calle Juan XXIII. La marcha ha sido cortada por un cordón de la Policía Local que se encontraba en la zona, que ha pedido refuerzos a la Policía Nacional y también han participado agentes de la Policía Adscrita.