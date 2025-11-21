Frío

El temporal deja nieve y bajas temperaturas en todo Aragón

Las temperaturas se han desplomado. Es más, esta madrugada se han alcanzado los 14 grados bajo en Astún y los termómetros han alcanzado cifras similares en zonas de alta montaña como Cerler, Panticosa o Formigal. En las ciudades, los aragoneses asumen ya que estamos a finales de noviembre y el frío es la sensación que toca.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La nieve está ya presente en zonas de la estación de esquí de Formigal
La nieve está ya presente en zonas de la estación de esquí de Formigal | ARAMON

El primer temporal de frío ha provocado un desplome de las temperaturas y espesores de nieve de hasta 30 centímetros en zonas de montaña, lo que garantiza el inicio de la campaña de esquí prevista para la semana que viene. Continúa activa la alerta amarilla por nieve en los Pirineos, las Cinco Villas, la Ibérica y la zona de Albarracín- Jiloca. El sábado, le tomará el relevo el viento, pero el domingo vuelven a subir las temperaturas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan de Frío destinado a personas sin hogar. Entre martes y jueves, el Albergue ha acogido a alrededor de 140 personas y tiene 150 plazas disponibles, lo que significa que nadie ha tenido que dormir en la calle. Cuentan también con un servicio durante el día de desayuno, comida, café caliente, ducha o ropa de abrigo.

El Consistorio trabaja en la ampliación del número de plazas disponibles en la red municipal junto a otras entidades sociales en otros pisos de la ciudad. La obra en el Albergue estará concluida en diciembre con 55 camas más y se renovarán los dos pabellones de frío 17 años después de su habilitación. La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, explica que en los últimos meses está cambiando el perfil de personas sin hogar.

