El Teatro Arbolé de Zaragoza arrancará temporada este domingo

Arbolé espera mejorar los buenos datos del curso 24-25, en el que sonaron los aplausos de 33.237 espectadores con una ocupación media del 60% en cada función. Para superar estas cifras se ha preparado una programación donde se apuesta por el teatro familiar centrado en los más pequeños y lo mejor de la escena stand up para el público adulto.

Después del estreno de Los Tres Cerditos, tendrá lugar el XII Festival Iberoamericano de Teatro para niños, entre el 12 y el 14 de septiembre. Especial será también la programación del Pilar, con otro personaje imprescindible en Arbolé: Pelegrín y sus aventuras en la barraca de los títeres en la calle Moret, donde también se representarán algunos de los más populares cuentos clásicos, mientras en su sala del Parque del Agua tendrá lugar cada día una gran fiesta de la comedia con monólogos de Ignatius Farray, Beatriz Rico o Iñaki Urrutia.

El gerente del Teatro Arbolé, Pablo Girón, ha resaltado también en Más de uno Zaragoza otras dos citas esenciales antes de final de año: el II Festival Magia Potagia en Familia durante el puente de la Constitución- Inmaculada y el XXV Festival Una Navidad de Cuento. La programación continuará en 2026 con nuevas propuestas para todos los púlbicos. Además, mantienen sus actividades con los colegios y su escuela de teatro, que iniciará el curso en octubre para alumnos de 6 a 18 años.