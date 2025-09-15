Las tasas de agua y basuras subirán un 2,8% en Zaragoza en 2026

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de las ordenanzas fiscales de 2026, iniciando así su tramitación en el consistorio. Los partidos podrán hacer sus aportaciones en las próximas semanas antes del dictamen en Comisión de Hacienda y aprobación definitiva en pleno el 23 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

En la propuesta del gobierno, la mayoría de los precios públicos se mantienen, por lo que costará lo mismo ir a las piscinas, a las escuelas municipales o usar las instalaciones municipales. Tampoco subirán los impuestos de circulación, plusvalías, construcción o actividades económicas, que se mantienen igual. También el IBI, que seguirá con el tipo más bajo de España.

Habrá, además, nuevas bonificaciones. Los hosteleros afectados por las obras y reformas de calles podrán lograr una bonificación del 95% del IBI, y se incentivará las revisiones y obras de la Inspección Técnica de Edificios con bonificaciones de hasta el 50% en el impuesto de construcciones. También se limitará a 500.000 euros la bonificación en ese concepto a las empresas beneficiarias del plan fiscal de atracción de inversiones, para apoyar a pymes y autónomos.

Eso sí, las tasas de agua y basuras subirán un 2,8%, de acuerdo al IPC. La consejera de Hacienda, Blanca Solans, ha asegurado que esa subida de tasas medioambientales – que será la última – está alineada con la normativa estatal y busca garantizar la sostenibilidad del tratamiento y recogida de residuos, así como el ciclo integral del agua.

En ese sentido, la subida y la recaudación total, ha defendido, está muy por debajo del aumento de la inversión en la mejora de esos servicios. Además, en cuanto a la repercusión en los ciudadanos, la actualización de ambas tasas equivaldrá a sólo 8,41 euros al año para un hogar medio.

Cabe recordar que la alcaldesa, Natalia Chueca, ya tanteó a los portavoces de los grupos municipales sobre este asunto durante su ronda de reuniones la semana pasada. VOX y ZeC no se negaron a apoyar la subida de esas tasas pero el PSOE rechazó hacerlo. La portavoz, Lola Ranera, dijo haberse quedado “ojiplática” ante esta propuesta del gobierno municipal.