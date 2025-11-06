Tardienta y Almudévar estrenan firme tras una inversión de más de 2 millones de euros

Fin a las obras de la A-1210 que une los municipios de Tardienta y Almudévar. Cerca de cuatro meses de trabajos en los que se ha renovado completamente el firme y colocado nueva señalización, para mejorar la seguridad vial, con una inversión de algo más de 2 millones de euros. 8'5 kilómetros que separan ambos municipios y que permiten su conexión con la autovía A-23, por el que discurren al día más de 2.000 vehículos de los cuales alrededor del 25% son pesados. El director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha señalado, además, que en cuanto haya capacidad presupuestaria se acometerán mejoras en la propia travesía de Tardienta que el PSOE criticó hace unos días.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha incidido en que las carreteras "son una prioridad" para el gobierno autonómico que está mejorando 1.760 kilómetros en 51 carreteras con el Plan Extraordinario de Carreteras y arreglando, además, otras vías que los anteriores gobiernos "dejaron fuera de este plan" y cuya actuación es "también necesaria".

Durante su visita al fin de obra de la A-1210, López ha anunciado la renovación del firme en la A-1209 entre la A-23 y Gurrea de Gállego, incluyendo la travesía de este municipio de la Hoya de Huesca. Una carretera en un estado similar al tramo de Tardienta y por la que transitan del orden de 1.500 vehículos, 400 de ellos pesados. Esta intervención se realizará por la vía de urgencia con un presupuesto de licitación de 2,44 millones de euros para arreglar 7'2 kilómetros de tramo interurbano y un kilómetro de travesía.