Susana Soler: "este viaje es un regalo y un soplo de aire fresco para todos"

LEER MÁS El IES Pirámide de Huesca recauda fondos para un instituto Catarroja

47 alumnos y alumnas de 3º de la ESO del IES Berenguer Dalmau, de Catarroja, disfrutan en la provincia de Huesca de su viaje de estudios sufragado al 100% por el IES Pirámide de Huesca a través del proyecto solidario “Resiliencia Compartida” en el que también han colaborado de forma desinteresada numerosas empresas, así como la propia ciudadanía.

Durante toda su estancia se alojan en la residencia del IES Pirámide. Una estancia que persigue alejarles del duro ambiente que aún viven desde que la DANA asolara Valencia el pasado mes de octubre. De hecho, son los únicos alumnos de Valencia que han perdido completamente el centro. A día de hoy, siguen reubicados en otros espacios educativos de la zona, a la espera de que les acondicionen aulas prefabricadas.

Llegaban ayer lunes acompañados de tres docentes y este martes han comenzado su recorrido por el altoaragón. Han subido al Ibón de Piedrafita y conocido el parque faunístico de Lacuniacha, mañana miércoles conocerán Jaca, San Juan de la Peña, Canfranc y el Ecoparque Juncaral de Villanúa. Ya el jueves, emprenderán el regreso a casa.

En Más de Uno Huesca, hemos charlado hoy con Susana Soler, una de las docentes del instituto valenciano que participa en el viaje de estudios y expresaba “el regalo que este viaje supone” y “el soplo de aire fresco” en el día a día ya que en Catarroja "sigue estando lejos la normalidad". Ponía como ejemplo su propia finca donde todavía no tienen operativo el ascensor o el propio centro cuyo millar de alumnos no ha podido volver al instituto y no saben cuándo lo harán.