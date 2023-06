Sumar registra sus listas electorales por Zaragoza, Huesca y Teruel

La coalición Sumar ha registrado este lunes sus listas electorales al Congreso y al Senado por las tres provincias aragonesas, de cara a los comicios del 23 de julio. Jorge Pueyo, de Chunta, será el candidato número uno a la Cámara Baja por Zaragoza; Vicente Guerrero, de Izquierda Unida, encabezará la lista de Huesca, y María Ángeles Manzano, de Podemos, será la número uno por Teruel.

Una vez presentadas esas listas en el registro, Sumar va a centrar ahora sus esfuerzos en recuperar la ilusión de los votantes de izquierdas, para defender los intereses de Aragón desde Madrid. "Este fin de semana se me ha acercado muchísima gente que no conocía de nada, realmente ilusionada, diciendo que ya era hora, porque hemos visto muchos ejemplos de lo que no hay que hacer, como lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Huesca", ha afirmado Pueyo, refiriéndose a las elecciones municipales, en las que la fragmentación de la izquierda dio la victoria a la derecha. "Hemos aprendido, estamos todos convencidos y creo que va a ser un gran resultado electoral", ha señalado.

Laura Vergara, la candidata número dos por Zaragoza al Congreso, también se ha referido a los documentos de los 35 grupos de trabajo como "la base de una estrategia para impulsar la redistribución de la riqueza, la justicia climática y la mejora de la vida de las personas”.