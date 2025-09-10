El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes aragoneses de entre 15 y 29 años

LEER MÁS El 40% de las llamadas del Teléfono de la Esperanza en Aragón tienen temática suicida

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Aragón se suicida una persona cada tres días y el año pasado, se quitaron la vida 120 personas en la comunidad aragonesa. De ellos, 36 tenían entre 15 y 44 años y 9 eran menores de edad. Estas cifras establecen una media de 10 suicidios por cada 100.000 habitantes en Aragón, superando la media nacional que es de 8,45.

Desde la Asociación de Apoyo al tratamiento de ansiedad y depresión en Aragón (AFDA), Javier Mediel, explica que “estos datos reflejan una realidad muy contundente y dura”. Durante muchos años no se ha hablado del suicidio porque se tenía la creencia errónea que servía de “efecto llamada”, aunque como indica Mediel, nunca hubo un estudio que lo avalara. Lo que se está dando es el efecto contrario, “cuando se comunica con rigurosidad, dando a conocer los recursos e información veraz, se consigue un efecto protector y de prevención”.

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI acoge las IV Jornadas Aragonesas de Prevención del Suicidio bajo el lema “Cambiar la narrativa”. Un slogan que pretende poner el foco en los diferentes factores de riesgo que se dan en el entorno para “tratar de desestigmatizar el suicidio y quitar el sentimiento de culta, pasar de una perspectiva de afrontar los problemas de forma individual, a un malestar más colectivo”, indican desde AFDA.

En la jornada también se va a dar a conocer los datos del proyecto RISCE (Riesgo Suicida en Contextos Escolares), ya que, en este momento, el suicidio supone la segunda causa de muerte en Aragón entre jóvenes de 15 y 29 años. Javier Mediel explica que en la comunidad aragonesa existe un protocolo de suicidio en el que están implicados desde los ámbitos sanitarios a los educativos para poder ayudar a todos esos jóvenes que manifiestan sensaciones de no poder con todo lo que tienen encima, que pasan un mal momento o que muestran otros riesgos emocionales.

Los adolescentes, personas mayores y personas en riesgo de exclusión socioeconómica son quienes más riesgos presentan:

Adolescentes: exposición a factores como bullying , redes sociales, fracaso escolar , expectativas familiares

, redes sociales, , expectativas familiares Precariedad laboral y económica

laboral y económica Exclusión social

social Personas mayores: soledad no deseada, el deterioro de la salud, la pérdida de autonomía o los duelos acumulados.

Jornadas Prevención Suicidio

La IV Jornada Aragonesa de Prevención del Suicidio está organizada varias entidades que trabajan en la prevención del suicidio y por la salud mental como son Paso a Paso Aragón (Asociación de familias relacionadas con salud mental y Grupo de apoyo en duelo por suicidio), ASAPME Aragón (Asociación Aragonesa pro Salud Mental), LIANA (Asociación aragonesa para la prevención del suicidio y conductas autolesivas), AFDA (Asociación de apoyo al tratamiento de ansiedad y depresión en Aragón), Grupo de prevención del suicidio del COPPA (Colegio Profesional de Psicología de Aragón).