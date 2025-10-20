El Spin Festival llevará el talento local a distintos espacios urbanos de Huesca

LEER MÁS El SPIN Festival apuesta por la participación en un formato "continuista"

Música, arte ,creatividad y cultura joven protagonizan la II edición del Spin Festival que se celebrará del 23 al 26 de octubre en la capital oscense. Se trata de una propuesta “más consolidada, participativa y diversa”, según ha destacado en la presentación de la programación la concejal de Cultura, Sonia Latre. Latre ha recordado que el SPIN nació tras el giro dado al festival Periferias y como respuesta al proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento para escuchar las demandas de la ciudadanía. “El año pasado el festival tuvo una acogida magnífica, con una altísima participación, y este 2025 llega para quedarse, mejorando aquellos aspectos que vimos que podían crecer”, ha señalado. La concejal ha subrayado que el SPIN Festival mantiene su carácter gratuito y abierto a todos los públicos, con especial atención al público joven y a la ocupación de los espacios urbanos como escenarios culturales.

Entre los contenidos destacados de la programación, la técnica de Cultura, Pilar Barrio ha destacado que combina grandes formatos escénicos, experiencias participativas y conciertos al aire libre. El festival arrancará el jueves 23 en la plaza López Allué con el pasacalles “Possê” de Sound de Secá, una explosión de percusión y danza que recorrerá el centro de la ciudad. Además, el sábado 25 de octubre habrá otro espectáculo itinerante de gran formato “Les Nomades” que inundará las calles de luz, fantasía y música. La cita comenzará a las 21:00 horas en la plaza Navarra, desde donde partirá un recorrido que discurrirá por el centro de Huesca. Producido por la compañía Actua Produccions, “Les Nomades” propone un viaje visual y sonoro en el que dos criaturas fantásticas articuladas de seis metros de longitud, llegadas de Tierra de Fantasía, recorrerán la ciudad, guiadas por un equipo de manipuladores y acompañadas por un carro de sonido que aportará música e iluminación.

En el apartado musical, el festival contará con dos noches de conciertosque se celebrarán en la plaza General Alsina, un nuevo escenario que, si el tiempo lo permite, busca reforzar la presencia del Spin Festival en el espacio urbano y en la vida cultural del centro histórico de la ciudad.

El viernes a las 23:30 horas actuará la artista Lassi 0, joven promesa de la música urbana local seguida de Las Ninyas del Corro, uno de los dúos más potentes de la escena hip hop actual. Ya el sábado, a las 23:30 horas, será el turno de los locales Dedito Finger, y de Los Punsetes, banda de referencia del indie nacional.

Habrá también espectáculos de artes escénicas, danza y circo y destacan asimismo las instalaciones. Por un lado, el Minigolf de MuMusic Circus, una instalación artesanal, de madera y llena de ingenio que transformará la plaza San Antonio en un espacio de juego, creatividad y diversión compartida. Y por otra “El Pasaje de los Recuerdos”, una instalación sensorial e interactiva creada por la compañía Minimons que invita a detenerse, recordar y compartir emociones. El público podrá vivir esta experiencia el sábado 25 de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y el domingo 26 de 11:00 a 14:00 horas en la plaza de la Catedral.

El festival cuenta con un presupuesto de 145.000 euros. Latre ha agradecido el apoyo del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Huesca al festival, así como el trabajo del equipo técnico y de producción del área de Cultura municipal, “que con recursos humanos limitados diseñan un festival de enorme calidad”. La concejal ha animado a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de los cuatro días de programación, “una cita que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad y que refleja el espíritu joven, creativo y abierto de Huesca”.