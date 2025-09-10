El SPIN Festival apuesta por la participación en un formato "continuista"

LEER MÁS Huesca da un "giro" a su programación cultural de otoño con el Spin Festival

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado esta mañana el cartel oficial del SPIN Festival 2025 y un avance de la programación de esta segunda edición, que se celebrará en la capital oscense del 23 al 26 de octubre. En el acto han intervenido la Alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejal de Cultura, Sonia Latre, quienes han destacado el éxito de la pasada edición y la consolidación del SPIN como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad que atrajo a más de 15.000 personas.

El cartel de este año ha sido creado por los hermanos Fratelli Moca, reconocidos artistas locales, con el título “Lady Spin”. La obra conecta directamente con el concepto de “giro” —spin en inglés— que da nombre al festival. El diseño juega con ilusiones ópticas inspiradas en los estudios del filósofo japonés Akiyoshi Kitaoka, maestro del arte óptico, generando una sensación de movimiento a partir de imágenes estáticas. La imagen representa a una figura femenina, Lady Spin, construida con técnica de collage. Sus labios parecen pronunciar la palabra “spin” y sus ojos verdes hipnóticos, entre humanos y cyborg, aportan una mirada futurista y cautivadora. La paleta cromática fresca, juvenil y moderna, junto con la combinación de arte digital y pictórico, dan como resultado una imagen sugerente y dinámica que simboliza a la perfección el espíritu del festival.

En cuanto a la programación, la alcaldesa y la concejal han adelantado que el SPIN Festival volverá a celebrarse en diferentes ubicaciones de la ciudad, repitiendo algunos espacios ya consolidados, como el Palacio de Congresos, el Art-Lab, la plaza López Allué o la plaza de Santo Domingo, e incorporando nuevos escenarios que permitirán potenciar la presencia del festival en las calles de Huesca. El presupuesto total de esta edición asciende a 142.000 euros. Entre las actividades confirmadas destacan el evento gamer, que repite tras el éxito del año anterior; dos pasacalles; una instalación fija; varios conciertos con artistas nacionales y locales; y una programación de artes escénicas abierta a diferentes públicos. Se refuerza, además, la colaboración con el Art-Lab, consolidando su papel como espacio creativo para jóvenes y como plataforma de apoyo al talento emergente.

La línea general del festival será continuista respecto a la edición anterior, que reunió a más de 15.000 personas, pero incluirá también novedades para seguir creciendo y ampliando públicos. “El SPIN Festival es un festival de todos y para todos, es un espacio de convivencia entre generaciones y una apuesta firme por una ciudad que entiende la cultura como un bien compartido, abierto y en constante movimiento”, ha subrayado la alcaldesa.