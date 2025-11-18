Sphere celebra sus 50 años con la mirada puesta en la economía circular

LEER MÁS Sphere Group, referente en sostenibilidad en Europa desde Aragón

Algo que caracteriza al grupo Sphere España es el compromiso con el medio ambiente y el reciclaje. Llevan 50 años trabajando en la investigación, sostenibilidad y compromiso con la economía circular y en buscar soluciones para el hogar. Un trabajo que desarrollan desde que surgieron en 1960 en Utebo como una empresa familiar fabricando bolsas de basura.

Sergio Fernández, product manager; Experto en Packaging y Sostenibilidad explica que en este momento se está trabajando en un proyecto de economía circular para transformar los residuos plásticos que se generan en las diferentes tiendas de Lidl para transformarlos en bolsas de basura sostenible y así que repercuta de forma sostenible en el consumidor. Con esta colaboración ya se han reciclado más de 1.500 toneladas de plástico y se prevé comercializar más de 16 millones de bolsas a finales de 2026. Uno de los aspectos que más destaca Fernández Ayala es que este proyecto cuenta con el certificado AENOR con el sello “Proyecto de Economía Circular”.

Relacionado con el compromiso de Sphere, la compañía ha impulsado la creación del Cluster de Economía Circular en Aragón. Más de 20 entidades, empresas e instituciones académicas que permitirán que empresas que, a priori no tienen relación, puedan trabajar de forma conjunta por el avanzar por conseguir la meta de residuos 0. La creación de este cluster se firma el 2 de diciembre y a partir de ahí comenzará el trabajo.

Desde el Grupo Sphere España llevan cinco décadas centrados en el compromiso medioambiental, algo que, junto con la apuesta por la sostenibilidad y la economía circular llevan en su ADN. Tanto es así que incluso realizan una fuerte apuesta por las energías renovables con las que cubre el 100% de su consumo, y un 15% del consumo eléctrico lo cubren con una planta fotovoltaica en la propia empresa.

Desde Aragón al mundo

Manufacturas Biel, así se llamaba la empresa que en 1960 fabricaba bolsas de basura en Utebo. Se integró en el grupo Sphere y ahora llegan a más de diez países de toda Europa con la mirada puesta ahora en Latinoamérica. En 2024 facturaron 97,6 millones de euros y trabajan más de 300 personas en las instalaciones de Pedrola.

En los II premios Empresa del Año recibieron el premio a “Empesa Más Sostenible de Aragón” y los consumidores eligieron a la gama de productos Alfapac de bolsas de basura como Producto del Año 2025.