El sistema de la dependencia atiende en Aragón a 47.941 personas

El sistema de la dependencia atiende actualmente en Aragón a 47.941 personas, 8.000 más que hace dos años. Las ayudas económicas o de servicios que reciben han crecido un 33% hasta alcanzar las 63.400 prestaciones.

El ejecutivo autonómico valora que se están reduciendo las esperas y agilizando las resoluciones, cuyo plazo medio se ha reducido a 152 días, frente a los 349 de la media nacional. De esta forma, la gestión permite dar respuesta al aumento de la demanda.

Así lo ha dicho la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en una comparecencia ante las Cortes solicitada por el PSOE. Frente a la visión del gobierno, los socialistas han criticado falta inversión en las residencias y centros de día o falta de avances para que el modelo de cuidados de prioridad a la atención domiciliaria, prioritaria para la mayoría de dependientes.

La diputada socialista, Pilimar Zamora, cree que las ayudas económicas son escasas y poco eficaces en algunos casos para sufragar por ejemplo plazas en residencias privadas. “Lo que es un agravio es que, con el mayor presupuesto histórico y una financiación de más de 110 millones de euros del Gobierno de España, el gasto público por dependiente en Aragón sea un 33% inferior a la media nacional”, ha dicho Zamora.

La consejera Susín comparte la necesidad de aumentar las cuantías de las ayudas establecidas "por el anterior ejecutivo socialista”. “Del grueso prestaciones económicas, el 40% son por cuidados entorno familiar, las más bajas de España, sí, las suyas. Todavía no hemos llegado a eso”, ha contestado, aludiendo a su intención de aumentarlas. Lograrlo estará supeditado, según reconoce Susín, a la aprobación de un presupuesto autonómico.

En su intervención, solicitada también por IU, Susín ha repasado varios indicadores que sitúan a Aragón entre las comunidades que han mejorado la gestión de la dependencia, tanto en tiempos como lista de espera o número de solicitudes registradas. Eso sí, teme que se reduzca la financiación por parte del Estado, ahora que Moncloa se ha comprometido a cumplir su promesa de financiar el 50% del gasto de la dependencia en Cataluña y País Vasco. Aragón no permitirá un nuevo agravio y solicitará el mismo trato.