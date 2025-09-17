Sirat, la candidata a los Oscar rodada en Teruel

La película Sirat, rodada en la rambla Barrachina de Teruel, representará a España en la próxima edición de los Oscar. La Academia de Cine ha confirmado este mediodía su nominación en la categoría de Mejor Película Internacional.

Habrá que esperar hasta el próximo 16 de diciembre, cuando se publique la shortlist de los Oscar, para saber si la candidata española continúa su carrera para alzarse con la estatuilla. El 22 de enero se darán a conocer los cinco títulos nominados en la categoría de Mejor Película Internacional y la gala tendrá lugar el 15 de marzo en Los Ángeles.

Sirat, es la última película de Oliver Laxe, que ya recibió el Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, y que recrea la celebración de una rave en el desierto, que está ambientada en la rambla Barrachina de Villaspesa.