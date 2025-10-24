Simuladores, realidad virtual y un torneo de Brawl Stars en el evento gamer del Spin Festival

LEER MÁS El Spin Festival llevará el talento local a distintos espacios urbanos de Huesca

El evento gamer del SPIN Festival abrirá mañana sábado sus puertas a las 11 horas en el Palacio de Congresos de Huesca, donde durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de un espacio dedicado al mundo de los videojuegos con simuladores de conducción, consolas, realidad virtual y juego móvil.

Esta zona, uno de los grandes atractivos del festival, ocupará más de 1.200 metros cuadrados en la Sala Polivalente y ofrecerá una experiencia inmersiva y variada para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad. Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre, y contarán con monitores especializados que guiarán y supervisarán el desarrollo de las partidas. El espacio estará abierto el sábado 25 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas, y el domingo 26, de 11:00 a 14:00 horas.

El público podrá disfrutar de cuatro grandes áreas. En primer lugar, una zona de simuladores de conducción, con puestos de Fórmula 1 equipados con volantes, pedales y pantallas de alta resolución para sentir la emoción de la competición. Por otro lado habrá una zona de consolas y ordenadores, con 28 puestos de juego dotados con equipos de alto rendimiento, PlayStation 5 y Nintendo Switch, donde se podrá jugar a los títulos más populares del momento. Asimismo, contará con una zona de realidad virtual, con experiencias inmersivas como Beat Saber y otras propuestas que permiten explorar mundos en 360º. Y por último una zona de juego móvil, que acogerá el torneo de “Brawl Stars”, el popular título de acción multijugador que se celebrará el sábado a las 12:00 horas y contará con premios para los tres primeros clasificados. Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente enlace.

Además, cualquier persona que asista al evento podrá registrarse de forma presencial durante el fin de semana. La programación del domingo incluirá también una charla divulgativa a las 12:00 horas titulada “Formación, investigación y profesión del desarrollo de videojuegos: más allá del entretenimiento”, impartida por Daniel Blasco Latorre, ingeniero, doctor en informática y director del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad San Jorge. Blasco acumula más de veinte años de experiencia en el desarrollo de videojuegos comerciales, es cofundador del estudio Kraken Empire y ha participado en proyectos premiados como Kromaia, Hi Score Science o Toy Tactics. Su trayectoria investigadora se centra en la automatización de procesos en ingeniería del software en videojuegos, con trabajos reconocidos a nivel internacional y varias patentes industriales.

El Gobierno de Aragón colabora en la organización de este espacio, en el marco de su estrategia de apoyo a los sectores creativos y tecnológicos emergentes, contribuyendo a situar a Huesca como un referente en innovación, cultura digital y ocio juvenil.