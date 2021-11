El grupo #OchocomaDos ha hackeado las redes sociales para #ActivarlaEscucha. Desde la Asociación Educo han querido así llamar la atención sobre la situación que viven 8,2 millones de jóvenes y adolescentes. Uno de cada cinco sufren Bullying, el abuso sexual se ha triplicado en diez años, el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes.

Macarena Céspedes, directora de Incidencia, Políticas e Investigación Social de Educo, explica que las tres medidas que se pueden poner en marcha para #ActivarlaEscucha es:

Escuchar con respeto y con interés

Creer lo que te están contando

Escuchar con amor

Céspedes explica que no estamos acostumbrados a una escucha activa y puede desencadenar en que si no respetamos y hacemos caso a los menores, al final no contarán nada a los adultos porque no se sienten ayudados. “El silencio es una gran alianda de la violencia”.

#HackeMute #ActivaLaEscucha #Ochocomados