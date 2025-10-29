El silencio del Ayuntamiento de Zaragoza deja en el aire las visitas de Gozarte en el cementerio

El responsable de Gozarte, Carlos Millán, pide al Ayuntamiento de Zaragoza que resuelva, sea a favor o en contra, la solicitud presentada en tiempo y forma para llevar a cabo un año más sus populares visitas teatralizadas en el Cementerio de Torrero con motivo de Todos los Santos: "no nos han dicho nada y lo más gordo es que en la información del Ayuntamiento aparecen publicadas nuestras visitas, pero sin fecha ni hora".

Lo habitual es empezar esta actividad el fin de semana anterior a Todos los Santos, pero de momento no ha sido posible al no contar con el permiso municipal. Millán cuenta que "muchas personas nos preguntan qué pasa este año con las visitas teatralizadas y no podemos decirles nada porque tampoco es que se nos haya denegado el permiso, en cuyo caso o aceptaría los argumentos o podría reaccionar en caso de que no fueran sólidos, pero así no podemos hacer nada".

Organizar esta actividad supone reservar contrataciones con actores y días de trabajo de los guías que hacen las visitas: "se juega con muchas cosas, pero la respuesta de la responsable del camposanto hace un mes fue que eso a ella no le importa en absoluto, con una actitud, por decirlo suavemente, desagradable. Y me parece muy grave que una jefa de servicio se crea con derecho a esta arbitrariedad ". A pesar de su malestar con el Consistorio, Carlos Millán se muestra rotundamente convencido de que esta situación no tiene que ver con ningún tipo de represalia por haber encabezado hace unos meses la movilización en contra de la reforma de La Lonja planteada por el Ayuntamiento: "estoy convencido de que no tiene nada que ver; y lo digo de verdad", ha concluido.