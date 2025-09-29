Sigue la valoración de daños tras las tormentas en Cuarte o María de Huerva

Jornada de limpieza y para evaluar daños que las tormentas causaron ayer en varios municipios de la provincia de Zaragoza, principalmente, en la capital aragonesa, Cadrete, Cuarte y María de Huerva. El agua inundó garajes, anegó calles y carreteras y provocó la caída de árboles y piedras. Unas 100 personas de la residencia de mayores de Santa Fe han tenido que ser evacuada por prevención, ya que el agua anegó el grupo electrógeno y ha dejado inservible la cocina y la lavandería.

El 112 recibió ayer más de 1.600 llamadas y atendió 126 incidentes. Por ejemplo, la tormenta provocó inundaciones en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet de Zaragoza, además de provocar cortes de luz. Los trabajos se centran en la retirada de vehículos que arrastró el agua, la limpieza de calles y retirada de escombros. El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, ha explicado que hay desplegados unos 150 efectivos en la zona.

El Gobierno aragonés tiene previsto aprobar esta semana un decreto ley con medidas urgentes de ayuda para hacer frente a los daños causados por las intensas lluvias, que incluirá también a los municipios afectados por las precipitaciones del pasado 9 de septiembre.

Una de las zonas más afectadas es la localidad zaragozana de Cuarte. Ya se han restablecido todos los accesos y las brigadas se han centrado en la limpieza de las aceras y el achique de agua en garajes y bajos según ha explicado Elena Lacalle es la alcaldesa de Cuarte.

En Zaragoza capital, los bomberos recibieron más de 100 llamadas y realizaron unos 40 servicios, la mayoría para achicar agua, aunque también tuvieron que desplazarse hasta los municipios del área metropolitana para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus vehículos.

Los centros educativos, afortunadamente, no se han visto gravemente afectados por las tormentas, según comprobó anoche in situ la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, durante una visita a los centros de Cuarte, María de Huerva o Cadrete. Aunque se han producido algunas filtraciones, no ha habido afección a la actividad de los centros.

Otros municipios afectados por las intensas lluvias fueron Albalate del Arzobispo en Teruel y las localidades zaragozanas de La Puebla de Alfindén, La Muela, Grisén y Pinseque. El presidente de la Diputación provincial, José Antonio Sánchez Quero, señala que van a revisar la situación en la que quedan caminos e infraestructuras. Además, pide una mejor coordinación entre las distintas administraciones.

El delegado de la Aemet en Aragón, Arcadio Blasco, señala que lo peor de este episodio de tormentas ya ha pasado, aunque habrá que seguir atentos a los avisos.