Siete personas murieron en incendios en Aragón en 2021

LEER MÁS Consejos para no tener incendios en el hogar

Siete personas murieron el año pasado en Aragón por incendios en sus hogares. Según informe de MAPFRE, la intoxicación o inhalación de humos o gases tóxicos fue la casusa de la mayoría de los fallecimientos. La mayoría de las víctimas eran mayores de 64 años. Colillas mal apagadas, radiadores, estufas o braseros son los principales causantes de estos siniestros.

Los expertos aconsejan no sobrecargar enchufes, no desatender velas, sartenes ni planchas y no dejar la chimenea encendida por la noche. El director del área de Prevención de MAPFRE, Jesús Monclús, insiste en la necesidad de instalar dispositivos contra el fuego.