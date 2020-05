Siempre me quedará Paris (III)

Anécdotas de una final

Cuando se juega una final pasan muchas cosas alrededor de ellas. La radio y la televisión siempre se unen en estos casos, los derechos del partido los tenía Televisión Española, por ello José Ángel de la Casa pasará a la historia por narrar el gol de Nayim, igual José Antonio Luque lo hizo en Onda Cero y Antena3, preparó un informativo especial desde la Plaza del Pilar y vinieron a Zaragoza, José María García y Daniel LLaguerri. Se instaló un set de radio en el Parque de Atracciones, sede de Antena3 en Aragón en aquel momento.

Tras ganar la final todos éramos conscientes del trabajo que nos esperaba. El Ayuntamiento de Zaragoza había instalado pantallas gigantes en el Pabellón Príncipe Felipe, y como se quedó pequeño ante la asistencia de tantos aficionados, se colocó otra en la Plaza de Toros, también con lleno total. Al día siguiente de la victoria, a primera hora, ya estábamos trabajando para lo que iba a ser un día muy largo.

Aterrizó el avión procedente de Paris por la tarde y fue impresionante la gente que había ya en el aeropuerto de Garrapinillos. Desde allí, y a paso muy lento, no se podía ir a más, los ganadores de la Recopa y toda la comitiva emprendió el recorrido hasta la Plaza del Pilar, donde esperaban miles de zaragocistas. Las cámaras de televisión y los periodistas fueron testigos de todo el recorrido y todas las emisoras de radio retrasmitíamos en directo. En el Ayuntamiento, tanto fuera como dentro, no se cabía. Incluso estaban los Cinco Magníficos, Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra, unidos por José María García, comentaron la final de la Recopa en la radio y participaron en el gran especial que se había preparado para la noche en Antena3.

Al final del recorrido los “grandes de Paris”, tal y como manda la tradición, ofrecieron la Copa a la Virgen del Pilar y, a continuación, se dirigieron al Ayuntamiento para ofrecer el trofeo a toda la ciudad. Salir al balcón era una odisea, sobre todo por la gente que había, que no pintaba nada, más que buscar una foto para la historia. Una vez en el balcón, el entrenador, Víctor Fernández, mostró la Copa que les avalaba como campeones de la Recopa de 1955 a los miles de personas que llenaban la plaza del Pilar.

La fiesta de la noche después del partido fue épica, nunca había visto tantos miles y miles de personas desde la Plaza España echabas la vista al fondo la gente se perdía por la Gran Vía, me dijeron hasta casi Plaza San Francisco. Las horas siguientes a la celebración ante todos sus aficionados a nosotros nos quedaba otro trabajo, convencer a los jugadores, para que estuviesen por la noche tanto en la tele como en la radio. Con mi coche fuimos, José María García, Pipi Estrada y yo a casa de los goleadores.

Primero a casa del argentino que no nos abrió la puerta, pero nos contestó y habló con García, le prometió que estaría y así lo hizo. El siguiente era Nayim el héroe de la final, llamé yo, le digo: “que vengo con García” y me mandó por ahí, me dice “venga no me gastes bromas, qué quieres”. Hasta que oyó de fondo la voz del monstruo de las ondas deportivas y nos abrió sin más. Con el resto quedamos a través del teléfono, por la noche, y estuvieron presentes casi toda la plantilla.

Quedaba por convencer a Víctor Fernández. García dijo: “de este me encargo yo”, y vaya si se encargó, se fue a cenar con él y luego fueron juntos al programa. Esa noche le dijo García a Víctor que se fuese del Real Zaragoza, que era su momento. El técnico le dijo que “después de lo que he ganado como me voy a ir”, a lo que el periodista le respondió “te acabarán echando”. Como así sucedió poco tiempo después.

Todos nos acordamos del once inicial, pero no hay que olvidar que el resto de la platilla la componían jugadores, como: Juanmi, Lizarralde, Geli, García Sanjuán, Belman, Oscar, Cafú, Loreto, Sergi, Darío Franco, Gay, Cuartero e Iñigo, todos ellos fueron merecidamente campeones de la Recopa.

Este año, si el Zaragoza consigue el ascenso será el mejor homenaje a los 25 años de la Recopa, además lo hará con miembros de aquella Recopa, Víctor Fernández como su entrenador, Loreto como segundo entrenador y Belsué, delegado del Club. Seguro que lo disfrutan igual o incluso más, por las circunstancias que son.

