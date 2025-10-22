El SIE apuesta por un formato cara a cara y recupera las tertulias

LEER MÁS Más de 700 inscritos en el Salón de Innovación y Emprendimiento en Huesca

Bajo el lema "cara a cara, el valor de conversar", el Salón de Innovación y Emprendimiento se convierte este año en una gran tertulia contemporánea. El SIE 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en el Palacio de Congresos, con una jornada empresarial y formativa previa el miércoles 12 en el hotel ABBA Huesca. El objetivo es ser un foro de mentes inquietas donde intercambiar ideas, experiencias y visiones sobre empresa, innovación, sociedad y personas, tal y como han señalado María José Cuello, concejal de economía del Ayuntamiento de Huesca y Sergio Bernúes de Eventiona.

Inspirado en las tertulias literarias, científicas y políticas de otros tiempos, este nuevo formato da protagonismo al diálogo y a la conversación como elementos fundamentales de crecimiento. En esta edición, el SIE abordará cuestiones como humanizar el conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y colaborativo, convertir a los asistentes en protagonistas del debate y generar redes entre emprendedores y empresarios.

La escritora y divulgadora Elsa Punset, el empresario y consultor Cipri Quintas, el tedax y coah ejecutivo Julio de la Iglesia o el actor, poeta y exboxeador Hovik Keuchkerian, son algunos de los ponentes que pasarán este año por el salón.

En la jornada previa, el 12 de noviembre se han programado varios talleres de formación y un encuentro empresarial en el Hotel Abba. El día 13 además de las diferentes ponencias tendrá lugar la final del concurso de bombillas rotas, al que ya se han inscrito medio centenar de proyectos. La fase previa será el 28 de octubre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.