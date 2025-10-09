Sesión doble de comedia en el Teatro de las Esquinas durante los Pilares

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza se convierte en el “teatro del humor” durante las Fiestas del Pilar y lo hace con una doble programación. Su gerente, Raquel Anadón, explica cómo se ha hecho una apuesta por sesiones matinales a las 12:00 en las que la actriz aragonesa Marisol Aznar pone en escena “Mama Mia”. Una comedia en la que se convierte en la madre de personajes tan famosos como Indiana Jones o Superman. Para Anadón, es una apuesta diferente que está funcionando muy bien porque permite que vaya al teatro u público muy familiar.

Esta obra se compagina con la que se puede disfrutar por la tarde: “Remátame otra vez”. Un thriller-comedia producida por Carlos Sobera, dirigida por Alberto Papa-Fragomén e interpretada por Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Una obra en la que, en una cena entre amigos hay un explorador mediático, una diva de la ópera, un empresario y una cirujana. El anfitrión muere y el mayordomo se convierte en detective. Y así comienza esta historia en la que hay que adivinar quien es inocente.

Jesús Cabrero y Roser Pujol, coinciden en que se trata de una obra en la que hay mucha complicidad porque es muy ágil y los gags son muy divertidos, además es esencial la implicación del público para que quede una representación redonda. Roser Pujol también destacaba que hay un gran trabajo en equipo entre todo el equipo artístico y eso se trasmite en la obra.