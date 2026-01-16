En servicio los nuevos aparcamientos de Ramón y Cajal y la calle Zaragoza en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha abierto al público este viernes el aparcamiento disuasorio del paseo Ramón y Cajal. Ocupa una superficie aproximada de 2.800 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 58 plazas para turismos y 14 para autocaravanas, que pueden destinarse a un total de hasta 86 vehículos en ausencia de estas. Dispone además de dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida, zona de aparca-bicis, papeleras y una fuente de agua potable de uso público. Entre los servicios incorporados destacan cuatro puestos de recarga eléctrica para vehículos, un punto de lavado para caravanas con cabina de limpieza, así como áreas específicas de vaciado, abastecimiento y conexión eléctrica para autocaravanas.

Las obras han incluido la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de alumbrado público con tecnología LED de bajo consumo, nueva señalización vertical y horizontal, y una reorganización de los accesos para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad. Asimismo, se ha mantenido la acera perimetral para garantizar la correcta circulación peatonal.

Pensando en la sostenibilidad, se han conservado los árboles existentes y se han plantado doce nuevos ejemplares de arce rojo (Acer rubrum), junto con nueve arbustos Photinia “Little Red Robin”, con el objetivo de generar zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental del entorno. Además, se han empleado pavimentos ecológicos y filtrantes que favorecen la absorción del agua de lluvia y reducen el impacto ambiental. Junto a este aparcamiento, se ha estrenado también el de la calle Zaragoza, que cuenta con 150 plazas, y el de Pilar Lorengar, de 200, que funciona a pleno rendimiento.