Sendero accesible y nuevo mirador sin barreras en la senda de las Cutas en Huesca

Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja han firmado un convenio para la construcción de un sendero pavimentado y accesible que conectará con un nuevo mirador sin barreras en la Sierra de las Cutas, en el entorno del parque Nacional de Ordesa. Situado a más de 2.100 metros, ofrecerá vistas sobre el cañón de Añisclo, la Peña Montañesa y las cumbres del Pirineo aragonés. La infraestructura está situada en Fanlo y se enmarca en el Plan Pirineos Sobrarbe. Esta actuación permitirá que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en un entorno de gran valor ecológico y paisajístico.

La empresa pública SARGA se encargará de la redacción del proyecto con el objetivo de que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2026. El presupuesto estimado asciende a unos 180.000 euros. La intervención será cofinanciada por el Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja, que aportará un máximo de 30.000 euros.

Accesos a Ordesa

Además, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Fanlo han suscrito también un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto de mejora de la movilidad sostenible en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el tramo de la vía HU-631 que conecta los núcleos de Fanlo y Nerín.

El proyecto busca optimizar el trazado de la vía, mejorar la gestión del tráfico y reforzar la seguridad vial en una zona con alta afluencia de visitantes, especialmente en los meses de verano. Asimismo, contempla medidas para prevenir riesgos de erosión y deslizamientos, así como para incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias. Esta actuación también se enmarca en el Plan Pirineos Sobrarbe, de modo que a lo largo de 2025 el Ayuntamiento de Fanlo dispondrá de un proyecto de obra para su ejecución por parte del Ejecutivo autonómico el próximo año.