Segunda edición de Viñarroz, maridaje de vino y arroz aragonés

Dos productos destacados: el arroz y el vino. Son los ingredientes de la segunda edición de un certamen en el que el año pasado participaron más de 60 establecimientos de todo Aragón y que tuvo mucho éxito. Se trata de Viñarroz, una iniciativa impulsada por Bodegas San Valero, su director de marketing Javier Domeque, explica que en esta ocasión son 75 los establecimientos que participan de todo Aragón.

Esas es una de las primeras novedades, la participación de la hostelería de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Como en la edición anterior, los vinos de Bodegas San Valero escogidos para el maridaje son los vinos jóvenes de la marca Particular (Particular Garnacha, Particular Chardonnay, Particular Garnacha Blanca y Particular Garnacha Rosé) y este año Domeque indica que hay otra novedad, se suma el vino Particular Garnacha Viñas Centenarias.

Entre las propuestas que se hacen desde los restaurantes participantes hay platos de lo más singulares, desde las recetas más tradicionales como pueden ser un arroz del señorito, un arroz con conejo y caracoles o una paella valenciana, hasta innovaciones como un cremoso de confit de pato con hongos o el arroz de chuleta con carpaccio de picaña y tuétano tostado.

Javier Domeque hace hincapié en la importancia de eventos como este que apoya a la hostelería y a los productos locales. Tanto es así que llega la tercera novedad de esta edición y es que la promoción se extiende también a los establecimientos para quienes compren un vino Particular, quienes pueden participar en un sorteo.

Toda la información de la segunda edición de Viñarroz se puede consultar en la página web de Bodegas San Valero.