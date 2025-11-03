Sariñena aumenta su conexión por bus con Huesca y Zaragoza

LEER MÁS Aragón presentará alegaciones al anteproyecto de viajeros por autobús que suprime 151 paradas

El Lote 4 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón, relativo al Área de Monegros con Huesca y Zaragoza, se ha puesto hoy en marcha con 20 nuevas líneas de autobús con las que Sariñena duplica las conexiones con Zaragoza y las triplica con la capital de la provincia oscense.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha supervisado la puesta en marcha de estas líneas en la capital de Los Monegros que desde hoy “prestan servicio a 43 municipios de cuatro comarcas (Los Monegros, la Hoya de Huesca, la Comarca Central y la Comarca del Bajo Cinca). Con una renovada y eficiente flota de autobuses, con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida, que recogen y dejan viajeros en 115 puntos de parada de las diferentes rutas”.Octavio López ha mencionado también los municipios y núcleos que por primera vez van a disponer de servicio de autobús gracias al nuevo mapa concesional autonómico: Albalatillo, Castelflorite, Pompenillo, La Masadera, Pallaruelo de Monegros y Vicién.

“Es vocación de este Gobierno de Aragón extender y ampliar los derechos de movilidad de los aragoneses, por eso, a través de los diferentes lotes pasamos de dar servicio a 900 núcleos con las líneas anteriores a prestarlo en 1.300 núcleos de todo Aragón con las actuales y eso es mejorar la vida de las gentes del medio rural y poner en marcha medidas eficaces para luchar la despoblación, que es una de las prioridades del Gobierno de Jorge Azcón”.

Además de mejorar las frecuencias y prestar los servicios con una renovada flota de autobuses, los usuarios se van a ver beneficiados desde hoy de tarifas más económicas. “El viaje entre Sariñena y Zaragoza cuesta hoy un 27% menos que ayer y los abonos, pensados para quienes más necesitan el servicio, que son los jóvenes y las personas mayores, tienen descuentos de hasta el 60%”. Para Octavio López, el de hoy “es un día muy importante para los municipios y núcleos de cuatro comarcas, porque los más de 90.000 habitantes a los que llegan estos servicios disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público”.

El responsable de la política de Transportes del Gobierno de Aragón ha manifestado que “lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana de los aragoneses y generando oportunidades al territorio a través de la mejora de la movilidad, que es el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos”.