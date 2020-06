Salud Pública cree que volver a fase 2 será suficiente para contener los contagios

El Ejecutivo aragonés no contempla solicitar al Gobierno de España que se decrete el estado de alarma en las cuatro comarcas con rebrotes. Consideran que el regreso a la fase 2 de la desescalada de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe a la fase 2 será suficiente para controlar los contagios en próximos día, aunque hoy Salud Pública prevé notificar otra cuarentena de casos positivos en estas zonas. En su caso, la Ley de Salud Pública permitiría al Gobierno aragonés decretar confinamientos individuales o grupales para evitar el aumento de la incidencia del virus.

El sistema sanitario va a aguantar estos rebrotes y la gran mayoría de contagios son leves sin síntomas en personas jóvenes. Sin embargo, el director general de Salud Pública, Francisco Falo, recuerda que una segunda transmisión podría afectar a personas de riesgo y por eso apela a la responsabilidad individual.

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, cree que Salud Pública ha actuado con celeridad y contundencia, con medidas proporcionales a los rebrotes. Ha pedido no demonizar al sector de la fruta, imprescindible para la agroindustria de la Comunidad, y que no se produzcan casos de xenofobia contra los temporeros, sin los que la fruta no podría ser recogida. Además ha mostrado su apoyo al sector turístico, que pese a ofrecer todas las garantías sanitarias, podría resentirse por esta situación. Lambán ha dejado claro que los rebrotes solo afectan a cuatro comarcas y no a toda la Comunidad.