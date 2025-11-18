Salud y prevención en el XI Foro de empresa y autoempleo "Ideandando"

LEER MÁS Ideandando demuestra las posibilidades y el interés por la Hoya de Huesca

La Comarca de la Hoya de Huesca, a través del área de Desarrollo, junto con el grupo de acción local Adesho, programa la XI edición del foro de empresa y autoempleo "Ideandando", que estará dedicado a la "Salud y prevención" y que se celebrará el próximo 2 de diciembre en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca.

Será un foro de reflexión con el objeto de motivar el talento emprendedor en el territorio y proporcionar nuevas ideas a los asistentes. En esta ocasión, la temática se ha centrado en la salud y en la prevención, ya que la salud es un sector económico muy importante y un nicho de mercado a tener en cuenta. En esta edición se pondrán sobre la mesa toda la investigación que está en auge en ciencias de la salud y su planificación.

A la jornada asistirán profesionales de la salud e distintos ámbitos rehabilitación, enfermería, odontología, fisioterapia, profesores de la Universidad de Zaragoza y también investigadores, ha indicado el coordinador de la jornada, Chema Paraled.

A las 9:45 horas, tendrá lugar la ponencia inaugural, que bajo el título de “Digitalización y nuevas tecnologías en la fisioterapia” correrá a cargo de Yolanda Marcén y Sandra Calvo, que son profesoras e investigadoras de la Universidad de Zaragoza e integrantes de grupos de investigación de Aragón sobre aplicación de Nuevas Tecnologías en prevención y salud. A partir de allí, se desarrollarán dos mesas redondas más experienciales. La primera 'Construyendo bienestar y prevención', con Nuria Martínez, directora del Centro de Nutrición Integrativa “Nuria Martínez”; Hugo Baptista, Odontólogo en Sampietro & Baptista Ortodoncia; Diego Marro, CEO en Marro Fórmulas Originales y Delia González de la Cuesta, Supervisora de Innovación e Investigación en Cuidados en el Hospital Universitario Miguel Servet. La segunda mesa redonda sobre 'Salud y deporte' estará formada por Marco Escribano, médico rehabilitador en el Centro de Medicina Deportiva Dr. Sarasa; Javier Alfaro, director técnico de Podoactiva y Mirella Casado, especialista en rehabilitación y readaptación en Sinergia Centro Deportivo y Salud.

La presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler ha destacado la variedad de actividades deportivas y culturales que existen en la Comarca Hoya de Huesca y que permiten que los ciudadanos puedan cuidarse. Por su parte, el presidente de Adesho ha querido destacar la importancia de la prevención y la salud como puntos claves en la vida de los ciudadanos. Además, ha puesto en valor las distintas empresas de turismo deportivo y turismo de aventura que ayudan a la realización de una actividad deportiva sana entre los habitantes de la zona.