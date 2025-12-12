¿Sabemos conducir con meteorología adversa?

La situación meteorológica afecta y mucho a la hora de conducir. Un informe de la Fundación Línea Directa indica que, en Aragón, más de 60 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico con mal tiempo, es un 9% de los accidentes registrados, la media nacional es del 9,5%. Y un 88,6% de los aragoneses aseguran que no tienen formación suficiente para conducir con meteorología adversa. Y un 20,8% de aragoneses ha reconocido alguna infracción con mal tiempo. La vía urbana con más accidentes por esta causa en la comunidad aragonesa es el kilómetro 35,5 de la A-1234 en Huesca. Aquí han fallecido cuatro personas.

La directora de Comunicación de Fundación Línea Directa, Leticia Iglesias, explica cómo son muchos los factores que están involucrados en un accidente de tráfico, pero la situación climatológica es un factor determinante porque, como han indicado un alto porcentaje de encuestados, no se sabe actuar en caso de niebla densa, fuertes lluvias o carreteras heladas. Precisamente la lluvia y la niebla densa son las causas meteorológicas que más accidentes provocan. Iglesias asegura que es el cuarto elemento al que se le unen: conductor, automóvil y vía.

De acuerdo al estudio “Cuidado, mal tiempo. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico (2014-2023)”, la falta de visibilidad y el aquaplaning son las situaciones que más peligro genera. Y ante esto, Leticia Iglesias asegura que lo importante es tomar conciencia del riesgo que supone conducir en estas situaciones, sobre todo en invierno. Algunos consejos que recuerda la portavoz de la Fundación Línea Directa:

Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos

entre vehículos Reducir la velocidad

Si hay mala visibilidad por la niebla, utilizar luces de cruce o antinieblas

o antinieblas Buscar referencias en la carretera como las líneas que delimitan los carriles

como las líneas que delimitan los carriles En caso de viento fuerte, evitar adelantar vehículos voluminosos y mucha precaución al salir de un túnel

Ante lluvia fuerte, utilizar las luces adecuadas como las de cruce e ir frenando poco a poco

como las de cruce e ir En situación de aquaplaning, no frenar a fondo, sujetar el volante y cuando deje de patinar, corregir la trayectoria.

y cuando deje de patinar, corregir la trayectoria. En caso de nieve y hielo, aprovechar las rodaduras de otros vehículos , conducir de forma suave y con cadenas si la vía lo requiere.

, si la vía lo requiere. En caso de encontrase con placas de hielo, no frenar ni cambiar bruscamente de dirección.

Pero una de las recomendaciones básicas es tener el vehículo en buenas condiciones y realizar el mantenimiento adecuado prestando especial atención al estado de las ruedas.