Ryanair suprimirá tres rutas desde Zaragoza durante el invierno

Ryanair también reducirá su actividad en Asturias, Santander y Canarias, cerrará su base en Santiago, cancelará todas las conexiones con Vigo y Tenerife Norte y mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez. La responsable de comunicación de Ryanair, Alejandra Ruiz, señala que van a reducir un millón de plazas durante el invierno en toda España debido al incremento de tasas. En principio, Ryanair mantiene los vuelos desde Zaragoza a Bérgamo, Santiago de Compostela, Bruselas, Londres, Marrakech.

Desde el Gobierno aragonés consideran que la decisión de Ryanair no es una buena noticia, ya que perjudica a la actividad de la terminal de Zaragoza. La vicepresidenta, Mar Vaquero, señala que incrementarán los contactos con otras aerolíneas para mantener esa conectividad, pero recuerda que el incremento de tasas puede perjudicar esos contactos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, reconoce que la decisión de Ryanair es una muy mala noticia para la ciudad, producto de la mala gestión del Gobierno de España, a quien acusa de desmantelar con sus políticas los servicios ferroviarios y ahora también aéreos.