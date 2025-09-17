La V ruta del Abadiado recorrerá el somontano de Loporzano

El próximo 27 de septiembre se celebrará la V Ruta del Abadiado, una prueba organizada por el Club Montaña Javieres de Huesca, el Ayuntamiento de Loporzano y la Comarca Hoya de Huesca, en la que participarán unas 150 personas. La ruta cuenta con 550 metros de desnivel y atravesará diferentes localidades de la zona del Abadiado.

La salida (a las 8 horas) y la llegada estará la ermita de la Virgen del Viñedo. El recorrido es mixto, y discurrirá por montaña y llano, atravesando núcleos como Santaliestra, Ciano, El Grau, San Julián de Banzo, Chibluco y Barluenga, tal y como indicaba Javier Cruchaga, presidente del Club Montaña Javieres de Huesca.

El Abadiado está conformado por 15 pueblos y todos ellos no pueden entrar en la ruta, así cada año se cambia y se incluye un pueblo, este año le corresponde a San Julián de Banzo. Desde el Club Javieres, Antonio Rico, señalaba que no es una prueba muy exigente, pero la organización ha previsto un Plan B para desviar el recorrido y realizar un trayecto más fácil antes de iniciar la subida a Ciano.

Para conmemorar el quinto aniversario de la marcha, se repartirá una camiseta y además una bolsa con productos del territorio, como miel de de Casa Bail, aceite de Escario, cerámica de Bandaliés, y pan de Loporzano, ha indicado Roberto Malumbres, concejal de Loporzano. Habrá un vehículo todo terreno para cualquier incidencia, así como una ambulancia, para atender a los participantes. El precio para adultos federados es de 22 euros y para niños de 12 y los no federados deberán pagar 3 euros más. Además, los acompañantes que quieran quedarse a comer y no participen en la prueba deberán abonar 12 euros y los que quieran acercarse en autobús 17 euros.