Roberto Gómez será el Embajador del Melocotón 2025

El Ayuntamiento de Calanda nombra al periodista deportivo Roberto "Bobby" Gómez Embajador del Melocotón Embolsado de Oro 2025.

Teruel | (Publicado 20.08.2025 14:18)

El Ayuntamiento de Calanda ha anunciado el nombramiento del periodista deportivo Roberto "Bobby" Gómez como nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Oro, un reconocimiento con el que la localidad rinde homenaje a figuras o deportistas reconocidos de la sociedad española que contribuyen a dar visibilidad a nuestro producto más emblemático.

En el comunicado del Ayuntamiento destacan que Roberto Gómez es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del panorama nacional. "Su trayectoria profesional, que abarca casi cinco décadas, lo ha consolidado como un referente del reporterismo clásico: el del cuaderno, el micrófono y la cercanía con los protagonistas del deporte", dice el Ayuntamiento calandino sobre la figura de este periodista de Trujillo que recibirá el reconocimiento el 20 de septiembre en el marco de la feria de San Miguel de Calanda.

Con este nombramiento, "Calanda reafirma su compromiso de reconocer y difundir el valor de su producto estrella, un símbolo de la identidad del municipio y de su arraigo agrícola, cultural y social", concluye el comunicado del Ayuntamiento calandino.

