Roberto Cacho, concejal de Medio Ambiente: “las zonas verdes no están pensadas para rallyes de bicicletas”

La nieve ya se ha ido pero los técnicos siguen evaluando el estado de los cerca de 500 pinos que existen en el Cerro de San Jorge y que pueden suponer un riesgo para la seguridad de los viandantes. El concejal de Medio Ambiente, Roberto Cacho, ha explicado que el problema radica en las raíces de los ejemplares, se plantaron en forma de lapicero de forma que ahora no disponen de una masa de raíz que soporte mucho peso y eso los hace inclinarse o romperse.

El paso de Filomena por la ciudad dejó 12 árboles caídos y 16 ramas rotas que hubo que cortar. Escasas afecciones gracias, entre otras cosas, a los trabajos de poda y mantenimiento de las zonas verdes.

Roberto Cacho ha querido, además, hacer un llamamiento tras los comportamientos incívicos que se dan de forma sostenida en las dunas del parque de San Martín. Recuerda que las zonas verdes están para disfrutarlas pero no para soportar el paso de bicis y patinetes. El mismo ha reiterado que intentan replantar esas zonas verdes pero no da los frutos esperados, pese a ser similares a las dunas del Parque de las Olas, Cacho señala que en estas últimas no se dan las mismas afecciones.