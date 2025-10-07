La riqueza cultural y diversa de Perú, protagonistas en Zaragoza

El 12 de octubre de 1492 es la fecha en que Cristóbal Colón llegó a América, de ahí que la Virgen del Pilar, que celebra su festividad en ese día, se convirtiera en la Patrona de la Hispanidad. En ese ánimo de hermanamiento, desde 2012 se invita a un país hispanoamericano a ser uno de los protagonistas de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Este año, ese título ha recaído en Perú. En Aragón, según los últimos datos del INE, son 15.800 peruanos empadronados y de ellos, más de 3.500 viven en Zaragoza. El momento más importante lo vivirán el mismo día del Pilar en la Ofrenda Flores, y es que su bandera, realizada con flores se podrá ver bajo la Virgen.

Lidia Vasquez, asesora del consulado honorario de Zaragoza, explica que es todo un honor que Perú haya sido escogido como país invitado en estas Fiestas ya que “la presencia e implicación de los peruanos es muy importante tanto en el ámbito cultural como deportivo de la ciudad”, solo en la capital aragonesa hay cuatro asociaciones culturales muy activas y otras muchas deportivas.

Tanta es la implicación que, como indica Lidia Vasquez, serán muchos familiares de peruanos que viven en diferentes puntos de España e incluso de Europa que vendrán a Zaragoza para participar en la Ofrenda de Flores. Ross Leca, viene desde Cariñena y vestida de Marinera. Se trata del baile nacional de Perú, el más representativo. Como ella explica, “se trata de un baile muy bonito en el que se representa el cortejo de una pareja con movimientos muy galantes y con una gran complicidad entre los bailadores”. Una danza que recoge no sólo influencias españolas sino también indígenas y africanas.

Precisamente, por la riqueza cultural del país, el Día del Pilar, el 12 de octubre, se podrá ver una representación de las diferentes zonas “costa, sierra y selva, una muestra de las tres regiones con sus trajes y su folclore”, como indica Vasquez. De hecho, en Perú, además de español, se habla quechua y aimara. Pero hay muchos puntos que tienen de común, Ross Leca destaca que si algo define a los peruanos es que “son capaces de reinventarse todas las veces que sean necesarias, es una persona muy positiva y alegre que busca siempre la solución del problema y es capaz de salir adelante a pesar de las adversidades”.

Algo de que es ejemplo Lidia Vasquez, que llegó a Zaragoza en 1999 y desde entonces ha estado muy integrada en la sociedad aragonesa, asegura ser “muy empeñosos”, algo que comparten con la cabezonería de los aragoneses.