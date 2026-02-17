Guía Repsol

El restaurante Callizo suma su segundo Sol y Galino Pueyo estrena el primero

La Guía Repsol reconoce en su última edición a estos dos establecimientos en las localidades de Aínsa y Tardienta.

Redacción

Huesca |

La provincia de Huesca sigue acumulando reconocimientos en el ámbito gastronómico. La Guía Repsol celebró ayer en Tarragona una gala en la que se otorgaron 83 nuevos galardones, dos de ellos para restaurantes altoaragoneses.

Concretamente, Repsol ha reconocido con 2 Soles al restaurante ‘Callizo’, en Aínsa-Sobrarbe, convirtiéndose en el primer establecimiento aragonés que entra en esta categoría. Además, Repsol otorgaba su primer sol al restaurante Galino Pueyo de Tardienta.

Con esta nueva incorporación de la edición 2026, la provincia de Huesca suma ya doce restaurantes que forman parte del universo de Soles Guía Repsol.

