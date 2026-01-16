Reparto de coronas y un vermú musical, novedades para San Vicente en Huesca

LEER MÁS Hoguera, folclore y deporte para festejar San Vicente

Todo listo en Huesca para celebrar la semana que viene la festividad de San Vicente 2026, una de las más arraigadas y queridas de la ciudad, que tendrá lugar entorno al 22 de enero. Entre las principales novedades de este año destaca el reparto de coronas de San Vicente junto al tradicional quemadillo del día 22 y el estreno de un vermú musical el sábado 24 de enero.

La programación, en la que además del Ayuntamiento de Huesca participan asociaciones culturales y deportivas, peñas recreativas y entidades sociales oscenses, comenzará ya este fin de semana con la segunda edición del Torneo de Pádel ASPACE, la actuación de Eva Soriano en el Teatro Olimpia y las fases clasificatorias del XXXIII Certamen Nacional de Jota Aragonesa Ciudad de Huesca.

Ya la semana que viene, uno de los días centrales tendrá lugar el miércoles 21 de enero, con el partido solidario “Jugando contra el cáncer” a las 18 horas en el Palacio de los Deportes y, a las 19’30 horas, el encendido de la tradicional hoguera de San Vicente en la plaza Mosén Demetrio Segura, el acto más emblemático y multitudinario de las fiestas. La hoguera estará formada por 4.000 kilos de leña y contará con el acompañamiento musical de los Gaiters de Tierra Plana, la comparsa de gigantes, cabezudos y caballicos y la degustación popular de patatas, longaniza asada y churros, todo ello apto para personas celíacas. En total se repartirán 340 kilos de longaniza (unas 5.000 raciones), 1.200 kilos de patatas y 1.200 raciones de churros. Además, la Asociación Celíaca Aragonesa de Huesca instalará dos carpas para el reparto de pan sin gluten.

El jueves 22 de enero, día del copatrón, tendrá lugar la misa en honor a San Vicente, con salida en procesión desde el Ayuntamiento a las 11 horas. Un recorrido que este año contará con una parada en el Convento de la Asunción, donde se incorporará el cabildo, antes de continuar hasta la iglesia de San Vicente el Real (La Compañía). Durante la celebración litúrgica actuará la Coral de Santo Domingo. A las 12’30 horas, la Costanilla de Lastanosa acogerá la Ronda Folclórica de San Vicente, a cargo de la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia y Roldán del Altoaragón. Junto al tradicional reparto de quemadillo, se llevará a cabo, como novedad, el reparto de 600 coronas de San Vicente, que se realizará en el Coso, junto a la Costanilla de Lastanosa, permitiendo a la ciudadanía degustar este dulce vinculado a la festividad. La jornada del jueves se completará con la XXXII Muestra de Danza y Folclore Ciudad de Huesca, que tendrá lugar a las 18’30 horas en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos.

Los actos se prolongarán hasta el fin de semana siguiente y contarán con otra de las novedades, el sábado 24 de enero se celebrará un vermú musical en los Porches de Galicia, con la actuación del DJ Alex Curreya, una propuesta pensada para dinamizar el espacio urbano y ampliar la oferta festiva en horario diurno. Además, desde el área de Turismo, se han organizado los días 22 y 24 en el Museo de Huesca – Plaza de la Universidad, Relatos de crímenes reales ocurridos en Huesca a cargo del escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por la violinista Daniela Nikolova. Previa inscripción en la Oficina de Turismo.

La programación está pensada para todas las edades y todos los públicos y cuenta con un presupuesto de casi 20.000 euros. Todos los actos pueden consultarse en la web municipal y en los 1.300 programas impresos que se distribuirán en edificios municipales, bibliotecas, la Oficina de Turismo y el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.