Renfe recupera el AVE de fin de semana Madrid-Huesca durante la campaña de invierno

Renfe pondrá en marcha, de nuevo, los trenes AVE de fin de semana entre Huesca y Madrid durante la campaña de invierno, un servicio pensado para impulsar la movilidad durante la temporada invernal y que supondrá la circulación de un tren de alta velocidad extra por sentido los viernes y los domingos. El servicio estará disponible desde el próximo 28 de noviembre y hasta el 29 de marzo de 2026.

El objetivo de esta medida, que Renfe ya realizó el invierno pasado, es impulsar la movilidad hacia el Pirineo aragonés en unas fechas de alta demanda para la práctica de deportes de invierno. Por eso, la compañía pondrá en circulación un tren AVE que saldrá de Madrid a las 16:02h y llegará a Huesca a las 18:10h los viernes y los domingos y otro AVE que saldrá de Huesca a las 19:30h y llegará a Madrid a las 21:47 también ambos días.

Ambos trenes darán servicio igualmente a Zaragoza, a las 17:29h en el AVE sentido Huesca y a las 20:20h en el AVE sentido Madrid. Estas circulaciones de fin de semana se sumarán al AVE diario por sentido que une Huesca con Madrid, Córdoba y Sevilla. Los billetes para estos servicios, que funcionarán del 28 de noviembre al 29 de marzo de 2026, ya están a la venta en la web www.renfe.com y en el resto de los canales de la compañía.