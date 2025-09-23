Regresa a Huesca el Plan Director para la Convivencia Escolar

Comienza una nueva edición del Plan Director para la Convivencia Escolar en el que alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia recibirá a lo largo de este curso 2025/2026 charlas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los colegios e institutos de la provincia podrán solicitar las ponencias, que en la pasada edición llegaron a más de 12.600 asistentes.

Un curso más, una de las actividades más demandadas serán los monólogos de la educadora social Marina Marroquí, programados el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Prueba de ello es que en apenas cuatro horas después de abrir la convocatoria para institutos, alrededor de 2.000 alumnos y alumnas de toda la provincia ya están inscritos a los pases de “Esto no es amor” y “Esto no es sexo”. Ante esta alta demanda que ya supera el aforo de las dos sesiones previstas los días 14 y 15 de octubre, la Subdelegación trabaja para añadir una tercera fecha.

Del plan y las demandas de los centros se ha hablado en la reunión celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno presidida por su máximo responsable, Carlos Campo, y en la que ha participado el delegado territorial del Gobierno de Aragón, Javier Betorz, y la directora provincial de Educación, Mónica Martínez, así como representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Monzón, que se incorpora a la aplicación del Plan en dicha localidad. Por parte de la comunidad educativa, han asistido representantes de FAPAR.

El Plan Director para la Convivencia y Seguridad Escolar es un programa de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que desde 2007 promueve entre los jóvenes valores de respeto, igualdad y responsabilidad, así como la prevención de los riesgos de Internet, el acoso escolar, la violencia de género y el consumo de alcohol y drogas.