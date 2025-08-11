Récord de sanciones por acampar en el ibón de Anayet en el Pirineo oscense

La acampada solo está permitida en condiciones muy concretas y solicitando una autorización previa en Aragón. El motivo de las restricciones es buscar la conservación de la flora y la fauna del entorno. Este fin de semana se impusieron hasta 86 propuestas de sanciones por acampar junto al ibón de Anayet en Sallent de Gállego, donde la instalación de tiendas a menos de 100 metros del agua está prohibida.

Durante las últimas semanas sorprendía la afluencia de gente pernoctando en la zona de alta montaña, lo que alertó a los agentes de la Guardia Civil. Fran Gómez, Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Huesca, ha comentado que "las redes sociales, que publicitan el turismo dentro de los límites, la accesibilidad al entorno y una publicidad engañosa por parte de algunas empresas que incitan sin informar de la normativa" son los principales causantes de que se haya dado esta situación.

"La ley de Turismo de Aragón califica las sanciones desde las leves de 60 euros hasta 90.000 euros las más graves", ha informado Gómez. La normativa con respecto a las acampadas tiene un propósito, el director ha incidido en que "la proliferación de personas en el entorno puede generar una afección tanto para la flora como para la fauna que hay allí".