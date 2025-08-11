Sanidad

Récord en la reducción de las listas de espera en un mes de julio

Las listas de espera quirúrgica se redujeron en julio en 285 pacientes. Es un dato inédito e histórico, ya que las demoras suelen aumentar en los meses de verano por las vacaciones de los profesionales y porque los ciudadanos evitan pasar por el quirófano durante estas fechas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Las listas de espera en julio bajaron, a pesar de las vacaciones de verano | DGA

En estos momentos, hay 5.178 aragoneses que llevan más de seis meses esperando para ser intervenidos quirúrgicamente. En lo que llevamos de año, esa cifra se ha reducido en 2.348 personas, un descenso del 31%. Las demoras han bajado en todas las especialidades, excepto en Urología y Otorrino.

En el último año, las listas de espera han bajado cerca del 80% en Oftalmología, un 23% en Cirugía Vascular, un 43% en Cirugía General y un 9% en Traumatología. Esta importante mejoría es consecuencia del plan de dinamización de la actividad quirúrgica emprendido por el Departamento al inicio de año, que ha permitido aumentar un 5,73% las salidas por intervención del Registro de Demanda Quirúrgica (42.598 frente a 40.290 en el mismo periodo del año anterior).

La demora media es de 132 días. Hay que señalar, además, que en los últimos cinco años ha sido de 159 días, lo que da muestra de la notable mejoría. Prácticamente, siete de cada diez pacientes son operados antes de entrar en la lista de espera de 180 días.

Por provincias, el 88% de las listas de espera quirúrgicas se concentra en la provincia de Zaragoza (4.544). Le siguen Huesca con 337 pacientes y Teruel con 297 personas.

