Récord en la Ofrenda de Frutos con 3.500 participantes

Unas 3.500 personas han participado en Zaragoza en la Ofrenda de Frutos más numerosa de su historia. Son representantes de las Casas Regionales, de ayuntamientos y organizaciones o vecinos de todos los barrios y distritos de la ciudad.

Este año aumentará también la cantidad de alimentos recogidos en esta cita solidaria, para su posterior reparto entre las entidades que atienden a personas vulnerables. Ciudadanos y miembros de las casas regionales han acudido a la cita con indumentaria tradicional para colaborar en esta causa ofreciendo a la virgen frutas, pan, leche o dulces.

Otro de los actos más esperados en este último día de celebraciones será el Rosario de Cristal, que recorrerá las calles desde las 18:30 horas. En total participarán 220 grupos. El farol de la Basílica del Pilar mostrará su nueva imagen, tras la restauración acometida por el Cabildo para mejorar su estructura e iluminación.

Este año el rosario cambia itinerario. Saldrá de calle Santo Dominguito para pasar por San Vicente de Paúl, Sepulcro, Coso, plaza España y Don Jaime I.