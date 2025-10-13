Zaragoza

Récord en la Ofrenda de Frutos con 3.500 participantes

Las fiestas de la capital terminan hoy con actividades infantiles, fuegos artificiales y algunos de los actos religiosos más tradicionales.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Miembros de la corporación durante la Ofrenda de Frutos
Miembros de la corporación durante la Ofrenda de Frutos | Ayuntamiento de Zaragoza | Toni Galán

Unas 3.500 personas han participado en Zaragoza en la Ofrenda de Frutos más numerosa de su historia. Son representantes de las Casas Regionales, de ayuntamientos y organizaciones o vecinos de todos los barrios y distritos de la ciudad.

Este año aumentará también la cantidad de alimentos recogidos en esta cita solidaria, para su posterior reparto entre las entidades que atienden a personas vulnerables. Ciudadanos y miembros de las casas regionales han acudido a la cita con indumentaria tradicional para colaborar en esta causa ofreciendo a la virgen frutas, pan, leche o dulces.

Otro de los actos más esperados en este último día de celebraciones será el Rosario de Cristal, que recorrerá las calles desde las 18:30 horas. En total participarán 220 grupos. El farol de la Basílica del Pilar mostrará su nueva imagen, tras la restauración acometida por el Cabildo para mejorar su estructura e iluminación.

Este año el rosario cambia itinerario. Saldrá de calle Santo Dominguito para pasar por San Vicente de Paúl, Sepulcro, Coso, plaza España y Don Jaime I.

