Reclaman la mejora de la A-125 en Ayerbe tras el vuelco de un camión

LEER MÁS La mejora de la carretera entre Tardienta y Almudévar, una realidad en verano de 2025

Un camión volcaba este martes en la carretera A-125, en el tramo entre Ayerbe y Losanglis. Este nuevo siniestro ha vuelto a evidenciar la urgencia de acometer las obras de ensanche y mejora de esta vía, cuya peligrosidad ha sido reiteradamente denunciada por vecinos del territorio. Los Ayuntamientos de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa solicitan la urgente mejora de este tramo.

Han pasado más de un año y tres meses desde la movilización ciudadana del 10 de diciembre de 2023, en la que se exigió la mejora de esta carretera. Desde entonces, el estado de la vía no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado aún más debido al intenso tráfico, especialmente de vehículos pesados, como el camión que ha volcado hoy y otro que sufrió un accidente recientemente entre Ardisa y Casas de Esper. Critican que el Gobierno de Aragón no ejecutó en 2023 la partida de 100.000 euros destinada a la mejora de esta vía, una situación que se repitió en 2024. Y creen que esta falta de inversión pone en riesgo la seguridad de los vecinos y visitantes que circulan por la A-125 diariamente.

La carretera A-125, en el tramo entre Ayerbe y Ardisa, presenta un pavimento en mal estado, con baches, grietas y deformaciones que aumentan el riesgo de accidentes. Sus carriles son estrechos, sin arcén y sin delimitación adecuada, lo que supone un grave peligro para conductores, ciclistas y peatones. Cuando hay lluvias, el mal drenaje provoca acumulaciones de agua que pueden generar situaciones de aquaplaning. Más allá de la seguridad vial, la falta de mejoras en esta carretera supone un freno para la economía de la zona. La A-125 es una vía clave para el desarrollo agroindustrial y turístico del territorio. Su deficiente estado afecta a la competitividad de los sectores agrícola, ganadero e industrial, que dependen de una red viaria segura y eficiente.

Por todo ello, los ayuntamientos afectados solicitaron hace más de un mes la licitación anticipada del proyecto para agilizar su ejecución, pero el Gobierno de Aragón todavía no ha actuado. Si no se aprueban los presupuestos autonómicos, la obra volverá a quedar en el limbo, aumentando la peligrosidad de esta infraestructura. Reclaman al Gobierno de Aragón que licite de manera inmediata la obra y se comprometa a ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad vial en la A-125. Insisten en que no se puede esperar a que ocurran más accidentes para tomar medidas.