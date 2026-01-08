Rechazo al acuerdo entre Sánchez y Junqueras por la financiación

LEER MÁS La reducción de la financiación preocupa al 91,4% de los aragoneses

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, asegura que está "alarmado, preocupado y cabreado". Por eso, va a liderar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Ministerio de Hacienda explica ese acuerdo con Cataluña. Azcón apuesta por un modelo de financiación basado en la igualdad y la solidaridad. Además, cree que Sánchez antepone sus intereses a los de Aragón, en plena precampaña electoral.

Azcón lamenta que Sánchez se haya reunido con Junqueras, que está inhabilitado cargos públicos, tras ser condenado por impulsar el proceso independentista en Cataluña. Además, señala que explicarán en las próximas semanas como afecta ese pacto de financiación a los aragoneses.

Para VOX la financiación singular es una cesión más para el independentismo catalán. El diputado en las Cortes, Santiago Morón, lamenta que el PSOE sea rehén de formaciones políticas como Junts o Esquerra como en su día lo fue el PP con Convergencia i Unió. Además, señala que el sistema de financiación denota el fracaso del Estado de las autonomías, ya que cada territorio pide que se apliquen los criterios que le benefician sin pensar en el resto.

Para el presidente del PAR, Alberto Izquierdo, nuestra Comunidad Autónoma vuelve a ser ninguneada y el dinero sigue llegando a los territorios que tienen influencia en la gobernabilidad. Lamenta que el Gobierno de España sólo quiera contentar a Cataluña y País Vasco y cree "debería haber manifestaciones en la calle", después de que "Cataluña se lleve el dinero por la puerta de atrás".