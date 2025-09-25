Carreteras

Reabierto el acceso al cañón de Añisclo tras los desprendimientos

Este acceso al Parque Nacional de Ordesa permanecía cerrado desde el domingo.

Redacción

Huesca |

La carretera HU-631 del Cañón de Añisclo ha quedado reabierta esta mañana después de que los operarios de Carreteras e Infraestructuras de la DGA realizaran las labores de limpieza de los desprendimientos ocasionados tras las lluvias del pasado fin de semana pasado.

El Gobierno de Aragón ha vuelto a a habilitar este acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que permanecía cerrado desde el domingo, debido a que los desprendimientos obligaron a cerrar la vía de sentido único a la altura de Vio, desde el kilómetro 5 al 13.

