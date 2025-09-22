¿Por qué las madres españolas se sienten sobrepasadas?

La semana pasada llamó la atención un estudio elaborado por la ONG Make Mothers Matter y el lunes 22 de septiembre ha llegado al Parlamento Europeo. Se trata de un informe sobre la maternidad en Europa y concluye que el 78% de las madres españolas declaran sentirse mentalmente sobrecargadas, la media europea es de un 67% y el 57% de las españolas asegura tener problemas de salud mental, frente al 50% en Europa.

A esto se suman ansiedad, depresión, burnout, depresión postparto. Síntomas que vienen provocadas por sobrecarga de tareas domésticas a las que se suma su situación laboral. Y solo el 53% siente que su rol como madre es reconocido por la sociedad. Un estudio con el que se pretende reconocer la necesidad de políticas reales de conciliación.

Una realidad que también comparte Bianca. Vive en Zaragoza, tiene tres hijos en diferentes edades y compagina la vida laboral y familiar, algo que a veces resulta complicado ya que, asegura, se echan de menos más ayudas de conciliación. UN ejemplo lo ponía con la baja por maternidad, ya que cuatro meses se pasan muy rápido y son muchas las madres que tienen que dejar a los pequeños en la guardería y lo hacen con el sentimiento de culpa.

En el estudio 'El estado de la maternidad en Europa 2024', también se refleja que el 64% de las tareas domésticas las sigue asumiendo las madres, independientemente de si trabajan o no fuera del hogar, al igual que, como ha manifestado Bianca, son las madres las que en la mayoría de las ocasiones se reducen las jornadas laborales para poder compatibilizarlo con la casa y los hijos.

Otro aspecto que en ocasiones no se tiene en cuenta es la conciliación cuando los hijos no son bebés y ya tienen edad escolar o van al instituto, en este caso serían necesarias también ayudas, pero sigue siendo una tarea pendiente

En este sentido, las madres reclaman flexibilidad en el lugar de trabajo, ya que consideran que los entornos laborales siguen siendo rígidos. Así, el 30% de las que cambiaron su situación laboral lo hicieron para pasar más tiempo con sus hijos. El 66% de las madres desearía disponer de un horario laboral más ajustado a la nueva situación al regresar al trabajo; el 54% querría contar con asistencia económica para el cuidado de los hijos y el 52%, tener la posibilidad de teletrabajar más. O incluso tener un horario más flexible.