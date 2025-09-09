¿Qué gastos de la vuelta al cole son deducibles en Aragón?

Con el comienzo del curso escolar hay una serie de gastos relacionados con la vuelta al cole que son deducibles. El delegado de Aragón y La Rioja de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Francisco Gracia, explica que, aunque hay varios elementos que se pueden deducir, es necesario tener en cuenta que varían según el tipo de declaración, de familias e incluso de los tramos en los que se mueven.

Los gastos deducibles en la comunidad aragonesa son:

Libros de texto y material escolar para los cursos de Primaria y Secundaria: se puede deducir hasta un máximo de 150 euros, cifra que será mayor si se reside en el ámbito rural. La cifra depende de los tramos en los que se mueva quien hace la declaración.

para los cursos de Primaria y Secundaria: se puede deducir hasta un máximo de 150 euros, cifra que será mayor si se reside en el ámbito rural. La cifra depende de los tramos en los que se mueva quien hace la declaración. Gastos de Guardería : como máximo se puede deducir 250 euros por hijo, cifra que se incrementa si se vive en el ámbito rural y es hasta los hijos menores de 3 años.

: como máximo se puede deducir 250 euros por hijo, cifra que se incrementa si se vive en el ámbito rural y es hasta los hijos menores de 3 años. Clases de apoyo o refuerzo : ya sean impartidas en el colegio o fuera, pero siempre ha de ser en horario extraescolar. Se puede deducir un 25% del importe

: ya sean impartidas en el colegio o fuera, pero siempre ha de ser en horario extraescolar. Se puede deducir un 25% del importe Gastos en formación para la discapacidad (menores con una discapacidad del 65% o más): son deducibles en un 25%.

(menores con una discapacidad del 65% o más): son deducibles en un 25%. Transporte escolar: todavía no está desarrollado, pero se puede deducir hasta 50 euros del bono de transporte, siempre que sea el estudiante sea el titular.

Las deducciones de libros de texto y de material escolar, tal y como recuerda Francisco Gracia, no son compatibles con cualquier tipo de beca que se reciba con este fin. Y uno de los consejos que recomienda el experto es que siempre pedir factura y conservarla para justificar en la declaración de la renta.