Ya se pueden solicitar las Medallas de los Amantes de Teruel

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel ha abierto la convocatoria para solicitar las Medallas de los Amantes, que este año se entregarán el 7 de febrero. "Una semana antes de lo habitual para distanciar el evento de las celebraciones propias de San Valentín y de las Bodas de Isabel de Segura",según ha explicado Antonio Santa Isabel, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT).

Desde el CITT quieren consolidar la Medalla One, que se concede a las parejas que han formalizado su unión en el último año, y se felicitan "por el tirón que está teniendo la Medalla de Bronce que se entrega a los que ya han cumplido diez años de vida en común".

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 19 de diciembre.