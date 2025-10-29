Los pueblos de Teruel siguen esperando las ayudas un año después

Un año después, la provincia de Teruel continúa recuperando las infraestructuras afectadas por el paso de la dana.

Montalbán fue el municipio más afectado, con algo más de 3 millones y medio de euros en daños, que no han podido reparar en su totalidad "debido a la falta de liquidez en las arcas municipales", según ha indicado su alcalde, Carlos Sánchez.

Sí que se han repuesto las redes de saneamiento y se han derribado cuatro de las quince viviendas que amenazaban ruina, gracias al millón de euros aportado por el gobierno aragonés. También se ha construido una escollera para evitar posibles arrambladas, pero todavía quedan pendientes otras actuaciones que el ayuntamiento espera acometer con el dinero comprometido por parte del Gobierno Central.

En La Hoz de la Vieja la rambla arrastró el puente sobre el río Martín, dejando incomunicados a los vecinos del barrio pedáneo de Peñas royas. Su alcaldesa, Laura Royo, ha explicado que ahora ya tienen restablecidos los servicios, pero que "el miedo a otra avenida ha hecho mella en el pueblo y en muchas casas se han puesto una doble puerta metálica para que no entre el agua".

Nueve municipios de Andorra Sierra de Arcos y el Bajo Martín estuvieron sin agua potable hasta bien entrada la primavera debido a la avería que los arrastres de material provocaron en la depuradora del pantano de Cueva Foradada.

La crecida del río Matarraña se llevó por delante toda la infraestructura hídrica de Mazaleón, donde han tenido que habilitar una captación nueva. Su alcaldesa, Rosa Orona, recuerda que fueron momentos "muy duros".

En el municipio de Libros, en la comarca de Teruel, se inundó la plaza del pueblo, "pero las labores de limpieza se completaron en apenas una semana gracias a la colaboración de los vecinos y de las cuadrillas forestales", tal y como ha contado su alcalde, Raúl Arana. Ahora queda pendiente reparar el camino que va a la piscina, cuyas obras se ejecutarán con el dinero procedente del Estado

También en Calomarde desapareció el paseo fluvial y las pasarelas sobre el río Guadalaviar, que cada año son visitadas por miles de turistas y que ya han sido repuestas.