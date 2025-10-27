El PSOE pide el cese de Bancalero y el departamento niega recortes en San Jorge

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Iván Carpi, ha pedido hoy al presidente Azcón el cese del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, por los recortes constantes de personal, la pérdida calidad asistencial, los aumentos de las esperas en la atención primaria, la masificación de las urgencias, y las privatizaciones del Departamento en esta legislatura.

En su opinión, “las urgencias se masifican porque las esperas en Atención Primaria son las más largas en la historia”, en Zaragoza, en Huesca, en las capitales y cabeceras comarcales que llegan a tres o cuatro semanas, la reorganización sanitaria en Zaragoza es un caos, a lo que hay que añadir “la falta de tono institucional del consejero” que se muestra incapaz de ser anfitrión de una reunión en la capital aragonesa con todos los consejeros de España. El diputado ha indicado que con el presupuesto más alto tenemos el peor deterioro de la sanidad pública y ha pedido un cambio de rumbo total de la sanidad aragonesa y ha solicitado a Azcón el cese del consejero ante la “política errática, el recorte y la privatización”.

Carpi ha denunciado además el recorte previsto del Gobierno de Azcón de seis sanitarios, de ellos 3 enfermeras y 3 TCAEs (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) del Servicio de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca. El diputado socialista ha señalado que el Gobierno de Azcón recorta en la sanidad pública para primar a la privada, algo que resulta más lamentable con el presupuesto más alto de la historia. Ha añadido que Aragón ha perdido más calidad asistencial que nunca en menos tiempo.

Unas cifras que niegan desde el departamento de Sanidad. María Teresa Clares, directora de Enfermería del Salud, asegura que en los últimos años se ha contratado a más personal de forma eventual en el Hospital Universitario San Jorge para temas puntuales, como, por ejemplo, la atención en urgencias en la época COVID. Insisten en que todas esas plazas eventuales corresponden unos contratos programa que han finalizado y lo que ha hecho el actual departamento de Sanidad es incluir esos puestos en la plantilla orgánica del Hospital. Es decir, el departamento actual lo que ha hecho es que crezca la plantilla dando estabilidad y fijeza, creando 26 puestos más de Enfermería y 16 de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en todo el Hospital.

En cuanto al servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, recuerdan que en 2020, con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, se reforzó de forma excepcional el servicio de Urgencias. Se duplicaron zonas de atención, lo que obligó a contratar 7 binomios adicionales de Enfermería y TCAE (14 profesionales). La dotación pasó de 21 a 28 enfermeras y de 15 a 22 TCAE, exclusivamente en Urgencias.

Finalizada la fase crítica de la pandemia, se está planteando una reorganización interna para equilibrar cargas laborales entre unidades. Toda esta reorganización se está elaborando con los representantes de los trabajadores. Uno de los planteamientos es dotar de tres binomios de Enfermería y TCAE las plantas de ingresos quirúrgicos (4ª planta) y especialidades médicas como Oncología y Hematología (planta 6) y mantener en Urgencias una dotación reforzada de 25 profesionales de Enfermería (frente a los 21 de la etapa pre covid) y 19 TCAE (frente a 15 anteriores). Es decir, Urgencias se quedaría con 8 puestos fijos más.

En estos momentos, las propuestas están en estudio, analizando los datos de actividad, para plantear una gestión con planificación y distribuir los recursos según las necesidades asistenciales, que van cambiando a lo largo de los años.