El PSOE lleva a la Justicia de Aragón la opacidad de la Diputación Provincial de Huesca

El Grupo Socialista en la DPH ha pedido el amparo de la Justicia de Aragón ante “el incumplimiento reiterado de la ley que obliga a la institución a ofrecer la información que requiera la oposición. No hablamos de hechos aislados sino de una práctica habitual ante la que hemos decidido actuar. El Partido Popular ha convertido la que era la Diputación más transparente de Aragón en una institución completamente opaca”.

Fernando Sarasa, diputado socialista en la Diputación Provincial de Huesca, aduce que “el equipo de gobierno de Isaac Claver lleva dos años manteniendo este comportamiento, por lo que hemos perdido toda confianza en que la situación cambie” y apunta que “aunque la ley obliga a responder en cinco días naturales, hay asuntos en los que llevamos meses esperando, a otros no nos han respondido y parte de la información que nos entregan, en muchas ocasiones, llega incompleta o de forma parcial. Es una vulneración del derecho que tenemos como oposición a contar con información, además de entorpecer también la labor, recogida en la ley, de fiscalización del trabajo del gobierno provincial”.

La viceportavoz del grupo socialista, Gemma Betorz, ha explicado que “esta situación condiciona y obstaculiza nuestro trabajo de fiscalización y control del gobierno. Sólo en este año 2025 constan una decena de peticiones de acceso a expedientes o de información de la que no hemos obtenido ninguna respuesta, y otras cinco para las que la respuesta ha sido fuera de plazo o incompleta, por eso hemos decidido no ir más allá en el tiempo, tenemos muchas más peticiones sin atender que las atendidas correctamente”.

Entre las cuestiones a las que no se ha dado respuesta están, por ejemplo, el convenio del proyecto ‘Agua de Vida’ suscrito con el Ayuntamiento de Chimillas “anunciado a bombo y platillo, hemos pedido el convenio y llevamos meses esperando. También hemos preguntado por la inversión en acondicionar el parque del SPEIS de Monzón, o detalles del nombramiento de Bustamante como embajador de la Provincia o acceso al expediente del festival Dipufest.".

Una situación, ha puntualizado Fernando Sarasa, “que recuerda mucho al Ayuntamiento de Huesca. El Grupo Socialista ha solicitado amparo a la Justicia de Aragón y al Consejo de Transparencia de Aragón por la falta de información y por negarnos el acceso a expedientes que deberían ser públicos”. La opacidad, ha señalado, “es la forma de actuar del PP en Huesca y también en la Diputación Provincial”.

En el escrito presentado esta mañana por el Grupo Socialista en la DPH, el PSOE pide a la Justicia de Aragón que, en el ejercicio de sus competencias, requiera a la Diputación para que “adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los diputados, y en este caso los del PSOE como único grupo en la oposición, a acceder en tiempo y forma a la documentación institucional”. También solicitan lo socialistas que se inste a la DPH a que cumpla con los plazos legalmente establecidos y proporcione la documentación de manera íntegra y sin restricciones indebidas.