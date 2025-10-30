PP y PSOE se enzarzan en las Cortes sobre la cuota de autónomos

La primera propuesta del Gobierno de España sobre el aumento en las cuotas de los autónomos de hasta 206 euros mensuales en 2026, que el Ministerio ya ha rectificado a la baja, ha protagonizado un cruce de acusaciones en las Cortes entre el Gobierno aragonés y el Partido Socialista.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha criticado la política asfixiante que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone sobre los autónomos y ha recalcado que Aragón si los apoya con iniciativas como la cuota 0. “Necesita recaudar para pagar el ansia de sus socios independentistas a costa de quienes día a día levantan la persiana”, ha indicado la vicepresidenta.

Además, ha matizado que seguirán trabajando para conseguir simplificar obligaciones y trámites administrativos, fomentar la cultura emprendedora o asegurar la prestación del desempleo. “Estamos comprometidos con nuestros autónomos”, ha asegurado Vaquero.

Por su parte, el portavoz socialista, Darío Villagrasa, la ha acusado de arremeter contra una propuesta “que ya no existe” y de solo enfocar su comparecencia en “atacar al Gobierno central”. Villagrasa considera que es “lo único que los populares saben hacer” ya que no pueden ni presentar leyes en el parlamento autonómico porque “nadie las aprueba”.

También ha arremetido sobre los presupuestos, ya que, en palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, se iban a presentar “inminentemente” y el grupo socialista “todavía está esperando”.